Matt Smith se pronuncia sobre a saída do diretor de A Casa do Dragão

A-Casa-do-Dragão-showrruner

Matt Smith lamenta a saída do diretor na 2ª temporada de A Casa do Dragão. O ator expressou sua tristeza com a notícia e comentou sobre o impacto que isso pode ter no desenvolvimento da série.

