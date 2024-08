Miley Cyrus: A Nova Lenda da Disney que Quebrou Recordes! Miley Cyrus foi recentemente introduzida no Hall de Lendas da Disney e, com isso, quebrou recordes impressionantes. A artista, que... O Vício|Do R7 12/08/2024 - 12h07 (Atualizado em 12/08/2024 - 12h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Hannah Montana

Miley Cyrus foi recentemente introduzida no Hall de Lendas da Disney e, com isso, quebrou recordes impressionantes. A artista, que se destacou como a icônica Hannah Montana, continua a deixar sua marca na indústria do entretenimento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Miley Cyrus é introduzida no Hall de Lendas da Disney e quebra recorde

• Iman Vellani, a Ms. Marvel do MCU, completa 22 anos

• Stranger Things | Millie Bobby Brown mostra bastidores da última temporada