Netflix anuncia data de estreia da série "Senna" com pôster oficial A Netflix anunciou a data de estreia da aguardada série "Senna", que contará a história do lendário piloto de Fórmula 1, Ayrton... O Vício|Do R7 18/07/2024 - 10h31 (Atualizado em 18/07/2024 - 10h31 ) ‌



Senna

A Netflix anunciou a data de estreia da aguardada série "Senna", que contará a história do lendário piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. A produção promete emocionar os fãs do esporte e relembrar momentos marcantes da carreira do ídolo brasileiro.

