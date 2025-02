Netflix anuncia novo aumento de preço nos EUA A Netflix anunciou que vai aumentar o preço da assinatura para os EUA. O post Netflix anuncia novo aumento de preço nos EUA apareceu... O Vício|Do R7 21/01/2025 - 20h07 (Atualizado em 21/01/2025 - 20h07 ) twitter

Pôster de Round 6

A Netflix anunciou que vai aumentar o preço da assinatura para os EUA. O plano básico com anúncios vai passar a custar US$ 7,99/mês, o Standard passará de US$ 15.49 para US$ 17.99, enquanto o Premium sai de US$ 22,99 para US$ 24,99/mês. Por enquanto, não sabemos se esse movimento terá reflexo no Brasil.

