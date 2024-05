O Vício |Do R7

Netflix anuncia série animada de Minecraft

A Netflix acaba de anunciar uma nova série animada baseada no popular jogo Minecraft. Com uma arte visual incrível e uma história envolvente, a produção promete conquistar fãs de todas as idades. A novidade já está gerando grande expectativa entre os gamers e os amantes de animações.

