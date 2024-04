Netflix anuncia sua primeira série médica: Pulse

Alto contraste

Netflix encomendou sua primeira série médica, intitulada "Pulse", trazendo uma trama repleta de dramas e emoções. Com a promessa de mergulhar no universo da medicina, a produção promete conquistar o público com histórias envolventes e personagens cativantes. A novidade já está gerando expectativas entre os assinantes do serviço de streaming.

