Netflix pode estar preparando uma série live-action de Pokémon Dentre as informações vazadas após o ataque contra a Game Freak, foi revelado que a Netflix está desenvolvendo uma série live-action... O Vício|Do R7 13/10/2024 - 07h47 (Atualizado em 13/10/2024 - 07h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dentre as informações vazadas após o ataque contra a Game Freak, foi revelado que a Netflix está desenvolvendo uma série live-action de Pokémon. De acordo com os documentos, a série terá até 5 temporadas, com a primeira tendo cerca de 8 episódios.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

‌



Leia mais em Séries - O Vício



• Vazamento indica série live-action de Pokémon pela Netflix

• George R.R. Martin elogia nova série de Game of Thrones

• Apenas um Show | Revival tem suposto título revelado



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.