Netflix revela os lançamentos mais aguardados de junho de 2024

Alto contraste

A+

A-

Sweet Tooth

A Netflix anunciou recentemente os lançamentos previstos para junho de 2024, deixando os fãs ansiosos para conferir as novidades que estão por vir. Dentre as séries e filmes programados, destaca-se a aguardada estreia de "Sweet Tooth", que promete conquistar o público com sua trama envolvente e personagens cativantes. Além disso, a plataforma promete surpreender com outras produções imperdíveis ao longo do mês. Prepare a pipoca e fique por dentro de tudo o que a Netflix reserva para o próximo mês!

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Netflix anuncia lançamentos de junho de 2024

• Minhas Aventuras com o Superman | Próximas temporadas já foram planejadas

• The Walking Dead: Dead City | 2ª temporada recebe prévia e sinopse oficiais



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.