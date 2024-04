Netflix revela trailer da série biográfica de Ayrton Senna

Alto contraste

Gabriel Leone como Ayrton Senna

A Netflix divulgou o trailer da aguardada série biográfica de Ayrton Senna, trazendo Gabriel Leone no papel principal. A produção promete emocionar os fãs do piloto brasileiro, relembrando sua trajetória de sucesso e legado no mundo da Fórmula 1. Com previsão de lançamento em breve, a série promete ser um dos destaques do catálogo da plataforma de streaming.

