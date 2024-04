Neuromancer | Série baseada no livro de William Gibson é aprovada no Apple TV+

Neuromancer, obra icônica de William Gibson, terá sua adaptação para uma série no Apple TV+. A notícia foi recebida com entusiasmo pelos fãs do cyberpunk, que aguardam ansiosos para ver a visão futurista e distópica do autor ganhar vida nas telas.

