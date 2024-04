Nicolas Cage em Star Trek? Novo diretor revela ideias surpreendentes para a franquia

Alto contraste

A+

A-

Nic Cage em Star Trek Nic Cage em Star Trek (O Vício - Séries)

O diretor Terry Matalas revelou algumas ideias surpreendentes para levar o renomado ator Nicolas Cage para a franquia de Star Trek. Em uma entrevista exclusiva, Matalas discutiu a possibilidade de trazer Cage para o universo de Jornada nas Estrelas, explorando personagens inovadores e tramas intrigantes.

Quer saber mais sobre as ideias de Terry Matalas para Star Trek e como Nicolas Cage poderia se encaixar nessa história? Consulte a matéria completa no Séries - O Vício e surpreenda-se com essa possibilidade única!

Leia mais em Séries - O Vício

Star Trek | Terry Matalas revela ideias para levar Nicolas Cage para a franquia

Knuckles | Série derivada de SONIC ganha trailer oficial e data de estreia

Tokyo Vice | Segunda temporada chega ao HBO Max

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.