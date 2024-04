Nicolas Cage pode interpretar o Homem-Aranha Noir em nova série

Alto contraste

A+

A-

Homem-Aranha de Nicolas Cage Homem-Aranha de Nicolas Cage (O Vício - Séries)

Segundo informações divulgadas, o ator Nicolas Cage está em negociações para estrelar a série do Homem-Aranha Noir. A produção, que promete uma abordagem mais sombria do herói aracnídeo, tem chamado a atenção dos fãs e a possibilidade de Cage no papel principal só aumenta a expectativa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Leia mais em Séries - O Vício

• Homem-Aranha Noir | Nicolas Cage em negociações para estrelar a série

• Teia de Seda | Série sofrerá reboot criativo no Prime Video

• X-Men ’97 ganha incrível banner inspirado em arte histórica de Jim Lee

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.