Nova | Brandon Sklenar é cotado para estrelar série da Marvel Studios MCU pode estar perto de encontrar seu Richard Rider O post Nova | Brandon Sklenar é cotado para estrelar série da Marvel Studios apareceu... O Vício|Do R7 30/01/2025 - 23h46 (Atualizado em 30/01/2025 - 23h46 )

De acordo com o The InSneider, o ator Brandon Sklenar (É Assim que Acaba) é um dos nomes cotados para estrelar a série do Nova, da Marvel Studios.

Para mais detalhes sobre essa nova produção da Marvel, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

