Nova Era para o Batman: A Revolução da Logo da DC Batman: Cruzado Encapuzado é a primeira produção a usar a nova logo da DC, marcando um novo capítulo para o icônico personagem.... O Vício|Do R7 01/08/2024 - 17h04 (Atualizado em 01/08/2024 - 17h04 ) ‌



Batman: Cruzado Encapuzado é a primeira produção a usar a nova logo da DC, marcando um novo capítulo para o icônico personagem. Essa mudança promete trazer uma nova identidade visual que pode impactar a forma como os fãs se conectam com as histórias do Cavaleiro das Trevas.

