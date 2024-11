Nova imagem da série do Homem-Aranha é revelada na NYCC Série animada chegará ao Disney+ ainda este ano O post Homem-Aranha | Série animada ganha imagem inédita na NYCC apareceu primeiro... O Vício|Do R7 17/10/2024 - 12h09 (Atualizado em 17/10/2024 - 12h09 ) twitter

Your Friendly Neighbourhood Spider-Man

O evento da New York Comic Con (NYCC) trouxe novidades para os fãs do Homem-Aranha, com a divulgação de uma imagem inédita da nova série animada do herói. A expectativa é alta entre os admiradores do personagem, que aguardam ansiosamente por mais detalhes sobre a produção.

