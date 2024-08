Nova Série de Anya Taylor-Joy Promete Surpreender na Netflix Anya Taylor-Joy, conhecida por seus papéis marcantes, fará parte de uma nova série na Netflix chamada "How To Kill Your Family".... O Vício|Do R7 21/08/2024 - 09h01 (Atualizado em 21/08/2024 - 09h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Anya Taylor-Joy Furiosa

Anya Taylor-Joy, conhecida por seus papéis marcantes, fará parte de uma nova série na Netflix chamada "How To Kill Your Family". A produção promete trazer uma narrativa intrigante e cheia de reviravoltas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

‌



Leia mais em Séries - O Vício



• Showrunner de Os Anéis de Poder aborda planos para uma 3ª temporada

• How To Kill Your Family | Anya Taylor-Joy fará nova série na Netflix

• X-Men ’97 | Novo roteirista-chefe é um “gênio”, diz diretora