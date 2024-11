Novas imagens da série de espionagem com estrelas de Hollywood Uma adaptação da série francesa Le Bureau des Légendes O post The Agency | Série de espionagem com Michael Fassbender e Richard Gere... O Vício|Do R7 18/10/2024 - 11h09 (Atualizado em 18/10/2024 - 11h09 ) twitter

The Agency

A série de espionagem "The Agency", que conta com as atuações de Michael Fassbender e Richard Gere, acaba de ganhar novas imagens oficiais. A produção promete trazer uma trama envolvente e cheia de reviravoltas, explorando o mundo secreto da espionagem e as complexidades das relações humanas nesse contexto.

