Novidades da SDCC 2024: The Walking Dead e séries de Anne Rice Com The Walking Dead e séries de Anne Rice, a AMC anunciou as atrações da San Diego Comic-Con de 2024. O evento promete trazer grandes...

‌



A+

A-

The Walking Dead na SDCC

Com The Walking Dead e séries de Anne Rice, a AMC anunciou as atrações da San Diego Comic-Con de 2024. O evento promete trazer grandes novidades e surpresas para os fãs, incluindo painéis exclusivos, entrevistas com o elenco e produtores, além de possíveis trailers e teasers inéditos. A presença de séries tão populares como The Walking Dead e as produções baseadas nas obras de Anne Rice certamente irá agitar o público presente.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Com The Walking Dead e séries de Anne Rice, AMC anuncia atrações da SDCC 2024

• Os Anéis de Poder | Veja imagem oficial do Troll da colina

• Batman: Cruzado Encapuzado recebe primeiro clipe oficial