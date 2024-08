Novidades de Star Wars: Conexões Reveladas em Skeleton Crew A D23 Expo começa apenas amanhã (9), mas já há imagens das ativações do evento circulando nas redes, incluindo algumas de Star Wars... O Vício|Do R7 08/08/2024 - 23h06 (Atualizado em 08/08/2024 - 23h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Teaser do Skeleton Crew

A D23 Expo começa apenas amanhã (9), mas já há imagens das ativações do evento circulando nas redes, incluindo algumas de Star Wars: Skeleton Crew que confirmam a conexão da série com The Mandalorian.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Star Wars: Skeleton Crew confirma conexão com The Mandalorian

• Demolidor | Veja primeiras imagens promocionais da nova série

• Agatha Desde Sempre | Joe Locke é visto no local da D23 Expo