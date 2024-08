Novidades do Homem-Aranha: Imagem Exclusiva da Nova Série do Disney+ A série do Disney+ sobre o Homem-Aranha recebeu uma imagem inédita com os personagens principais, trazendo novas expectativas para... O Vício|Do R7 10/08/2024 - 18h06 (Atualizado em 10/08/2024 - 18h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Your Friendly Neighbourhood Spider-Man

A série do Disney+ sobre o Homem-Aranha recebeu uma imagem inédita com os personagens principais, trazendo novas expectativas para os fãs do herói aracnídeo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Homem-Aranha | Série do Disney+ recebe imagem inédita com personagens principais

• Eyes of Wakanda confirma contagem de episódios e participação do Punho de Ferro

• Homem-Aranha | Colman Domingo será Duende Verde na série do Disney+