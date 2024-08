Novidades em One Piece: Dr. Hiriluk Ganha Vida na Série One Piece, a série que continua a conquistar fãs ao redor do mundo, terá Mark Harelik interpretando o icônico Dr. Hiriluk. A adição... O Vício|Do R7 21/08/2024 - 10h32 (Atualizado em 21/08/2024 - 10h32 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

One Piece, a série que continua a conquistar fãs ao redor do mundo, terá Mark Harelik interpretando o icônico Dr. Hiriluk. A adição do ator promete trazer uma nova dimensão à história, especialmente para os admiradores do personagem que desempenha um papel crucial na vida de Chopper.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

‌



Leia mais em Séries - O Vício



• One Piece: A Série terá Mark Harelik como Dr. Hiriluk

• Drake Bell não descarta revival de Drake & Josh: “Conversamos sobre isso”

• One Piece: A Série anuncia Katey Sagal como Kureha