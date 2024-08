Novidades emocionantes de Yellowstone: imagens do final da 5ª temporada As expectativas estão altas para o final da 5ª temporada de Yellowstone, e agora temos as primeiras imagens oficiais que prometem... O Vício|Do R7 29/08/2024 - 14h42 (Atualizado em 29/08/2024 - 14h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Imagens de Yellowstone

As expectativas estão altas para o final da 5ª temporada de Yellowstone, e agora temos as primeiras imagens oficiais que prometem deixar os fãs ainda mais ansiosos. Confira as novidades que cercam a série que conquistou o público com sua trama envolvente e personagens marcantes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

‌



Leia mais em Séries - O Vício



• Yellowstone | Veja as primeiras imagens oficiais do final da 5ª temporada

• Remedy anuncia adaptações de Alan Wake e Control para cinemas e TV

• Os Anéis de Poder | Diretora explica prólogo chocante com Sauron