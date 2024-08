Novidades Empolgantes na Série do Homem-Aranha do Disney+ A série do Homem-Aranha no Disney+ trará personagens icônicos como Amadeus Cho e Onda, prometendo uma nova e emocionante narrativa... O Vício|Do R7 21/08/2024 - 09h51 (Atualizado em 21/08/2024 - 09h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Amadeus Cho e Onda série Homem-Aranha

A série do Homem-Aranha no Disney+ trará personagens icônicos como Amadeus Cho e Onda, prometendo uma nova e emocionante narrativa para os fãs do herói aracnídeo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

‌



Leia mais em Séries - O Vício



• Homem-Aranha | Criador da série do Disney+ promete “surpresas”

• Homem-Aranha | Série do Disney+ terá Amadeus Cho e Onda

• Showrunner de Os Anéis de Poder aborda planos para uma 3ª temporada