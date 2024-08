Novidades Imperdíveis: Bastidores da 2ª Temporada de Monarch Revelados! Monarch: Legado de Monstros ganhou novas imagens dos bastidores da 2ª temporada, trazendo à tona detalhes que os fãs estavam ansiosos... O Vício|Do R7 02/08/2024 - 11h43 (Atualizado em 02/08/2024 - 11h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Monarch no Rotten

Monarch: Legado de Monstros ganhou novas imagens dos bastidores da 2ª temporada, trazendo à tona detalhes que os fãs estavam ansiosos para ver. As fotos revelam um pouco do que está por vir na sequência da série, prometendo mais ação e mistério no universo dos monstros.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Monarch: Legado de Monstros ganha imagens dos bastidores da 2ª temporada

• Skeleton Crew | Bryce Dallas Howard celebra trabalho como diretora em série de Star Wars

• Vought Rising | Derivado de The Boys foi “rejeitado” pela Amazon no passado