Novidades sobre a 3ª temporada de Doctor Who no Disney+ Ator de Sex Education permanecerá no papel principal da série

Ncuti Gatwa 3ª temporada Doctor Who

Ncuti Gatwa inaugurou a "era Disney" de Doctor Who como a 15ª reencarnação do Senhor do Tempo, e agora, o ator está revelando uma atualização promissora sobre a especulada 3ª temporada da série.

