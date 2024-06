O Vício |Do R7

Novidades sobre a 3ª temporada de O Urso no Brasil O Urso está de volta com sua 3ª temporada e os fãs brasileiros já podem comemorar, pois a data de estreia no Brasil foi anunciada...

O Urso está de volta com sua 3ª temporada e os fãs brasileiros já podem comemorar, pois a data de estreia no Brasil foi anunciada. Além disso, novidades e surpresas aguardam os espectadores nesta nova fase da série. Prepare-se para mergulhar em mais aventuras emocionantes com o Urso e seus amigos!

