Novidades sobre a estreia de Star Wars: O Acólito no Disney+

Alto contraste

A+

A-

Set de Star Wars O Acólito Set de Star Wars O Acólito (O Vício - Séries)

Star Wars: O Acólito, a tão aguardada série do universo Star Wars no Disney+, pode ter ganhado uma suposta data de estreia. Os fãs da franquia estão ansiosos para saber mais detalhes sobre esse novo projeto que promete trazer muitas surpresas e emoções para o público. A imagem divulgada do set de filmagens já está dando o que falar e aumentando a expectativa dos fãs para o lançamento da série.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Leia mais em Séries - O Vício

• As Crônicas de Spiderwick | Série ganha teaser oficial e data

• Star Wars: O Acólito ganha suposta data de estreia no Disney+

• Netflix revela seus lançamentos de março de 2024

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.