Novidades sobre a série Cross do Prime Video A série Cross, do Prime Video, teve sua data de estreia anunciada recentemente. O aguardado lançamento promete conquistar os fãs...

Alto contraste

A+

A-

Série de Alex Cross

A série Cross, do Prime Video, teve sua data de estreia anunciada recentemente. O aguardado lançamento promete conquistar os fãs de suspense e ação com uma trama envolvente e cheia de reviravoltas. Além disso, a produção conta com um elenco de peso e uma equipe renomada por trás das câmeras. Prepare-se para mergulhar em uma história eletrizante que promete prender a atenção do público do início ao fim.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Cross | Série tem data de estreia anunciada pelo Prime Video

• The Boys | Antony Starr comenta cena de fetiche inusitado do Capitão Pátria

• Pacificador | Descrições de elenco revelam detalhes sobre novos personagens



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.