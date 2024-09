Novidades sobre a série do Visão no MCU Filmagens devem começar entre janeiro e fevereiro do próximo ano O post Visão | Série do MCU terá Todd Stashwick como vilão apareceu... O Vício|Do R7 06/09/2024 - 18h31 (Atualizado em 06/09/2024 - 18h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

De acordo com relatório exclusivo do The Hollywood Reporter, a aguardada série do Visão atualmente em desenvolvimento na Marvel Studios recebeu outra novidade no elenco principal: Todd Stashwick.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

‌



Leia mais em Séries - O Vício



• Visão | Série do MCU terá Todd Stashwick como vilão

• Marvel Studios quer Demolidor como “portal” para outros heróis urbanos, diz site

• Dexter: Pecado Original revela Patrick Dempsey e Sarah Michelle Gellar