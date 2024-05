Novidades sobre a série The Acolyte de Star Wars A série The Acolyte de Star Wars acaba de ganhar um banner oficial, trazendo novas informações e expectativas para os fãs. Com a...

A série The Acolyte de Star Wars acaba de ganhar um banner oficial, trazendo novas informações e expectativas para os fãs. Com a divulgação da imagem, os fãs já estão especulando sobre o que esperar desse novo projeto dentro do universo de Star Wars.

