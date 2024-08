Novidades sobre Agatha: Durações Reveladas! Agatha Desde Sempre, a série que promete explorar mais do universo da Marvel, teve suas supostas durações de 4 episódios reveladas... O Vício|Do R7 26/08/2024 - 21h31 (Atualizado em 26/08/2024 - 21h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Kathryn Hahn filmando Agatha Darkhold Diaries

Agatha Desde Sempre, a série que promete explorar mais do universo da Marvel, teve suas supostas durações de 4 episódios reveladas, gerando grande expectativa entre os fãs. A produção, que conta com Kathryn Hahn no papel principal, está sendo aguardada com ansiedade por aqueles que acompanharam a trajetória da personagem em WandaVision.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

‌



Leia mais em Séries - O Vício



• Agatha Desde Sempre | Supostas durações de 4 episódios são reveladas

• Elizabeth Olsen pode ter papel surpreendente na série do Visão

• Agatha Desde Sempre e Magnum recebem atualizações empolgantes de cineasta