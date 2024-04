Novidades sobre o elenco de Pulse, da Netflix Jessica Rothe foi confirmada no elenco de Pulse, o novo drama médico da Netflix que promete conquistar o público com sua trama envolvente...

Jessica Rothe foi confirmada no elenco de Pulse, o novo drama médico da Netflix que promete conquistar o público com sua trama envolvente. A atriz se junta a outros talentos que também farão parte da produção. A expectativa em torno da série só aumenta com essas adições de peso!

