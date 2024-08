Novidades sobre o Gladiador Dourado: Kumail Nanjiani em reunião com a DC Kumail Nanjiani foi visto recentemente com o chefe da DC Studios, levantando especulações sobre seu possível envolvimento no projeto... O Vício|Do R7 09/08/2024 - 19h46 (Atualizado em 09/08/2024 - 19h46 ) ‌



Gladiador Dourado DC

Kumail Nanjiani foi visto recentemente com o chefe da DC Studios, levantando especulações sobre seu possível envolvimento no projeto do Gladiador Dourado. Essa reunião pode indicar novos desenvolvimentos para o personagem nas telonas.

