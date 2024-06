Novo episódio de The Acolyte disponível no Disney+ O episódio 4 de The Acolyte já está disponível para os assinantes do Disney+. Com uma trama envolvente e cheia de reviravoltas,...

O episódio 4 de The Acolyte já está disponível para os assinantes do Disney+. Com uma trama envolvente e cheia de reviravoltas, os fãs da série não podem perder essa emocionante continuação. Além disso, o episódio promete revelar segredos surpreendentes sobre os personagens principais. Prepare a pipoca e aproveite mais essa emocionante aventura no universo de The Acolyte!

