Novo episódio de The Boys disponível no Prime Video

O aguardado episódio 6 da 4ª temporada de The Boys já está disponível no Prime Video. Os fãs da série podem se preparar para mais ação, reviravoltas e emoções intensas com os personagens icônicos deste universo. Aproveite para conferir o desenrolar da trama e descobrir o que aguarda os super-heróis e anti-heróis desta história envolvente.

