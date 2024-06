O Vício |Do R7

Novo teaser do 4º episódio da 4ª temporada de The Boys é divulgado

O criador de The Boys surpreendeu os fãs ao divulgar o teaser oficial do 4º episódio da aguardada 4ª temporada. A imagem revela um pouco do que está por vir, deixando os espectadores ansiosos para descobrir mais sobre os próximos acontecimentos na série.

