Novo visual do streaming Max é revelado

Logo Max com fundo de Barbie Logo Max com fundo de Barbie (O Vício - Séries)

O visual do tão aguardado streaming Max acaba de ser revelado e está dando o que falar! A imagem divulgada mostra o logo do serviço com um fundo inspirado na icônica boneca Barbie. Essa escolha inusitada tem gerado muita curiosidade entre os fãs e está sendo bastante comentada nas redes sociais.

Quer saber mais sobre o novo visual do streaming Max? Consulte a matéria completa no site do nosso parceiro Séries - O Vício!

