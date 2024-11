O Dia Do Chacal recebe selo Fresh no Rotten Tomatoes O Dia Do Chacal recebe selo Fresh no Rotten Tomatoes O Vício|Do R7 12/11/2024 - 21h29 (Atualizado em 12/11/2024 - 21h29 ) twitter

O Dia Do Chacal

Estrelada por Eddie Redmayne (A Teoria de Tudo) e Lashana Lynch (007: Sem Tempo Para Morrer), O Dia do Chacal é um dos grandes sucessos de crítica do ano, e o Rotten Tomatoes reconheceu isso com um selo Fresh.

