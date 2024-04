O Dono de Kingstown | Jeremy Renner comenta andamento das gravações da 3ª temporada

Alto contraste

Jeremy Renner na série O Dono de Kingstown Jeremy Renner na série O Dono de Kingstown (O Vício - Séries)

Jeremy Renner, protagonista da série "O Dono de Kingstown", comentou sobre o andamento das gravações da terceira temporada. O ator revelou que as filmagens estão ocorrendo de forma intensa e prometeu muitas surpresas e reviravoltas para os fãs. Para saber mais detalhes sobre a nova temporada, consulte a matéria completa no site do nosso parceiro Séries - O Vício.

