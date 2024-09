O impacto da TV na espera por Os Ventos do Inverno Autor admite que nem tem valido a pena se dedicar tanto às séries da HBO O post George R.R. Martin diz que trabalho na TV atrasou Os... O Vício|Do R7 09/09/2024 - 21h20 (Atualizado em 09/09/2024 - 21h20 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

George R.R. Martin diz que trabalho na TV atrasou Os Ventos do Inverno

George R.R. Martin, o renomado autor de "As Crônicas de Gelo e Fogo", revelou que seu trabalho na televisão foi um dos principais fatores que atrasaram a conclusão de "Os Ventos do Inverno", o tão aguardado sexto livro da série. Em uma recente entrevista, Martin explicou como as demandas de suas produções para a TV impactaram seu tempo e foco na escrita do novo romance.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

‌



Leia mais em Séries - O Vício



• George R.R. Martin diz que trabalho na TV atrasou Os Ventos do Inverno

• Pinguim | Matt Reeves justifica ausência do Batman na série

• Com Jon Bernthal e Jamie Lee Curtis, O Urso já venceu 7 categorias do Emmy