O Urso: Jeremy Allen White retorna para a 3ª temporada

Alto contraste

A+

A-

O-Urso-Jeremy-Allen-White-Marvel-3ª-temporada O-Urso-Jeremy-Allen-White-Marvel-3ª-temporada (O Vício - Séries)

O Urso está de volta e a produção da sua terceira temporada já começou. Com a confirmação do retorno de Jeremy Allen White ao elenco, os fãs estão ansiosos para descobrir o que aguarda o personagem e quais reviravoltas a trama reserva. Prepare-se para mais emoções e surpresas com a nova temporada de O Urso.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Leia mais em Séries - O Vício

• O Urso inicia produção da 3ª temporada

• Harry Potter | Produtora de Succession será showrunner da série, diz rumor

• O Problema dos 3 Corpos | Orçamento da série superou Game of Thrones

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.