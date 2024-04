Alto contraste

Ewan McGregor com visual habitual de Obi-Wan Kenobi Ewan McGregor com visual habitual de Obi-Wan Kenobi (O Vício - Séries)

O ator Ewan McGregor, que interpretou Obi-Wan Kenobi na trilogia de prequelas de Star Wars, revelou que gostaria de indicar roteiristas para a segunda temporada da série "Obi-Wan Kenobi". McGregor está animado com o projeto e quer garantir que a história seja tão emocionante quanto a primeira temporada. Saiba mais sobre os planos do ator e o futuro da série completa no site Séries - O Vício.

