Orcs Tomam Conta de Nova York em Evento Épico Orcs invadiram as ruas de Nova York em uma ação promocional impressionante para "Os Anéis de Poder". O evento atraiu a atenção de...



Orcs

Orcs invadiram as ruas de Nova York em uma ação promocional impressionante para "Os Anéis de Poder". O evento atraiu a atenção de fãs e curiosos, que puderam ver de perto as criaturas icônicas do universo de J.R.R. Tolkien.

