Os maiores vilões de Invencível

A série animada Invencível, baseada nos quadrinhos de Robert Kirkman, é um dos grandes sucessos do Prime Video, e recentemente o streaming divulgou um teaser com duas informações bem importantes a respeito da terceira temporada: bem, a primeira é que não teremos que esperar tanto quanto da última vez, já que os novos episódios chegam em 6 de fevereiro. E a segunda é que não teremos interrupção no meio da temporada, algo extremamente criticado pelos fãs.

