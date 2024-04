Pacificador | Revelação de James Gunn sobre a Temporada Original

Alto contraste

Temporada de Pacificador

Segundo James Gunn, a temporada original de Pacificador não é considerada canônica no Universo Estendido da DC. A declaração do diretor trouxe questionamentos sobre o futuro do personagem e como sua história se encaixa no universo cinematográfico da DC Comics.

