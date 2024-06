Pantera Negra em animação: Supostos detalhes de Eyes of Wakanda são revelados Supostos detalhes de Eyes of Wakanda foram revelados, trazendo novas informações sobre a produção que promete expandir o universo...

Alto contraste

A+

A-

Pantera Negra em animação

Supostos detalhes de Eyes of Wakanda foram revelados, trazendo novas informações sobre a produção que promete expandir o universo do Pantera Negra em uma animação emocionante. O projeto tem gerado grande expectativa entre os fãs do herói e promete explorar novas facetas do reino de Wakanda.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Supostos detalhes de Eyes of Wakanda são revelados

• Três Espiãs Demais | Atriz de voz revela por que não voltará para o revival

• Um Tira da Pesada 4 tem robusto orçamento revelado



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.