Paradise | 2ª temporada inicia produção No Brasil, série está no Disney+

Paradise no Rotten Tomatoes

Foram iniciadas as gravações da segunda temporada de Paradise, série do Disney+ com Sterling K. Brown. Os próximos episódios devem ser lançados em 2026.

