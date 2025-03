Paradise retorna em 2026 com 2ª temporada, diz criador Filmagens começam nas próximas semanas O post Paradise retorna em 2026 com 2ª temporada, diz criador apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 04/03/2025 - 19h08 (Atualizado em 04/03/2025 - 19h08 ) twitter

Paradise do Hulu

Criador da elogiada série Paradise, que chegou ao Brasil no catálogo do Disney+, Dan Fogelman (This Is Us) confirmou que as filmagens da segunda temporada começarão nas próximas semanas.

