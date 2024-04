Paramount+ em negociações para fusão com outro serviço de streaming

Alto contraste

A Paramount+ está analisando a possibilidade de uma fusão com outro serviço de streaming, de acordo com informações recentes. A empresa está buscando expandir sua presença no mercado e fortalecer sua oferta de conteúdo para os assinantes. A negociação pode trazer mudanças significativas no cenário do streaming nos próximos meses.

