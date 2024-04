Parasyte: The Grey - A nova série do diretor de Invasão Zumbi que está chegando à Netflix

Parasyte-The-Grey-Netflix Parasyte-The-Grey-Netflix (O Vício - Séries)

Parasyte: The Grey, a nova série do renomado diretor de Invasão Zumbi, está prestes a estrear na Netflix. Com uma trama envolvente e cheia de mistérios, a série promete conquistar os fãs de suspense e ficção científica. Prepare-se para mergulhar nessa história cheia de reviravoltas e emoções!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.